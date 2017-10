Che zaino comprare? Uno sguardo in casa Ferrino

Una delle aziende italiane più note nel mondo del trekking e dell’outdoor in generale, insomma una vera garanzia per ogni appassionato.

Tra i tanti prodotti che questo brand produce per il trekking, tra i più quotati e noti, troviamo gli zaini con modelli pensati veramente per ogni esigenza.

La lunga esperienza nella progettazione e produzione di questi preziosi compagni di viaggio ha portato gli zaini di Ferrino a diventare delle vere e proprie eccellenze nel settore, grazie anche all’ottimo rapporto tra qualità e prezzo.

Se stai cercando uno zaino per un trekking giornaliero o per un viaggio più lungo questo articolo fa per te, confronteremo alcuni dei modelli più noti presentando particolarità e caratteristiche.

Su Trekking.it abbiamo parlato già molte volte dello zaino affrontando molti aspetti, dalla regolazione al migliore modo per prepararlo. Abbiamo anche spiegato quali sono i parametri e gli aspetti da prendere in considerazione quando dobbiamo sceglierlo.

Prima di presentarvi i diversi modelli Ferrino però vogliamo richiamare due importanti concetti che devono guidare la scelta di questo attrezzo: la difficoltà dell’itinerario e la durata dell’uscita.

Un amante del viaggio lento e del turismo outdoor spesso possiede almeno due zaini per andare incontro alle esigenze di un’uscita fatta in giornata oppure di un trekking plurigiornaliero in giro per il mondo. Quello che possiamo dire senza timore di smentite è che lo zaino universale non esiste.

Cerchiamo di essere concreti, vediamo di suddividere gli zaini per capienza e cercare di associare il possibile uso che se ne può fare:

Zaino da 20 – 30 litri : Il classico zaino per il trekking giornaliero, adatto per ospitare le cose essenziali. Un pasto, una borraccia, il kit di pronto soccorso, un capo d’abbigliamento di ricambio e poco altro.

Zaino 35 litri: Non andiamo oltre l’escursione giornaliera, ma se il nostro itinerario, o la stagione, richiedono qualche accortezza in più come un guscio impermeabile o una coperta termica meglio optare per queste dimensioni. Comode ma con un po più di spazio per le attrezzature di emergenza e scorta.

Zaino da 50 litri: Questo zaino può andar bene per un weekend in cammino, purché fatto in periodo estivo. Infatti è sufficientemente spazioso per ospitare un cambio di abbigliamento, ma solo se si tratta di pantaloni e magliette. Un ingombrante guscio invernale non ci sta.

Zaino fino a 60 litri : Per un weekend invernale, dieci litri in più sono quelli che servono per alloggiare il cambio di abbigliamento invernale per una notte passata in rifugio.