Attrezzature per il trekking in offerta online!

È arrivato settembre, l’aria si è rinfrescata in tutta Italia, il periodo è giusto per ricominciare a camminare approfittando dei weekend!

“Ma io non ho mai smesso, sono appena tornato da una settimana di cammino in Irlanda!”

So che qualcuno di voi lo avrà pensato mentre leggeva la prima fase di questo articolo. Lo sappiamo bene, in questa grande famiglia siamo in tanti ad approfittare dell’estate proprio per poter visitare qualche paese straniero attraversandolo a passo lento. Anzi speriamo che i nostri articoli vi abbiano aiutato a scegliere l’abbigliamento e le attrezzature giuste per il vostro viaggio.

Aiutarvi a scegliere gli oggetti e i capi più adatti a voi e ai vostri trekking è uno degli principali obiettivi della nostra squadra di lavoro. Per questo abbiamo dedicato un’intera sezione a questo argomento, dividendo i nostri articoli in tante sezioni per rendere la navigazione più veloce e comoda.

Questo articolo l’abbiamo scritto con un altro obiettivo, quello di segnalarvi le offerte e gli sconti che ogni settimana si possono trovare online, in particolare su Amazon.

Molte volte abbiamo urgenza di comprare uno scarpone o uno zaino perché quelli che ci hanno accompagnato nelle nostre escursioni fino ad oggi stanno per alzare bandiera bianca. Altre volte invece vogliamo coccolarci con qualcosa di nuovo per i nostri trekking, magari abbiamo un’idea, qualcosa ci ha colpito, ma non vogliamo compralo subito magari lo teniamo “in memoria” in attesa di una buon occasione.

Proprio le buone occasioni vi segnaleremo in questo spazio. Ogni settimana proprio in questo articolo vi segnaleremo i capi di abbigliamento, le attrezzature e i materiali tecnici per il trekking che sono in offerta nei negozi online. Magari, una di queste settimane, potreste trovare proprio il vostro oggetto dei “desideri” ad un ottimo prezzo.

Zaini da trekking

_ Uno zaino adatto per trekking giornalieri, dalle dimensioni contenuti, design ergonomico e schienale trasparente. Il tessuto è leggero ma comunque resistente, con delle ottime tasche retinate esterne che consentono di riporre oggetti da prendere senza togliersi lo zaino. Il suo habitat ideale sono sentieri facili e trekking brevi.

Salewa è un’ottima garanzia anche in questa fascia. Disponibile ora a prezzo scontato.

_ Zaino da escursionismo e viaggio della Mountaintop. Adatto sia per le vostre escursioni che, soprattutto, per chi vuole avere uno zaino da viaggio che all’occorrenza vada bene anche per trekking giornalieri o urbani. Ha una tasca che può accogliere anche un laptop, ha tre tasche centrali, una più capiente che può anche allargarsi.

Una centrale con una retina interna chiusa con una zip e di buona capienza e una più piccola per gli oggetti piccoli. Sono presenti anche due tasche laterali in cui mettere borraccia o altri oggetti da avere a portata di mano.

Disponibile ora su Amazon a metà prezzo:

Bastoncini da trekking:

Bastoncini da trekking della Lohas, di colore nero. L’impugnatura è morbida, antiscivolo e ha la cinghia regolabile per impedire che possano scivolare dalla mano. Un elemento da tenere in considerazione è l’estrema leggerezza regalata dal carbonio, materiale principale della loro struttura. Sono telescopici e si possono allungare in due sezioni, la lunghezza si può verificare attraverso delle tacche e va da un minimo di 62 cm fino ai 135 cm della loro massima estensione. Le punte sono in tungsteno, materiale decisamente resistente e adatto anche per fondi rocciosi. Ottimo rapporto qualità prezzo, disponibili al 56% di sconto su Amazon:

Samart Tracker:

_ Un gioiello nel suo campo, di casa Polar l’A360 Fitness Activity Tracker. È il fitness tracker con rilevazione della frequenza cardiaca direttamente dal polso. Unisce le funzioni di guida all’allenamento, activity tracking e analisi del sonno. Inoltre il design elegante lo rendono adatto anche alle giornate lavorative. Il display touch screen è a colori e ad alta definizione e notifiche da smartphone.

Ecco alcune delle funzioni principali di questo orologio:

– Lettura ottica della frequenza cardiaca dal polso

– Display touch screen a colori

– Guida all’allenamento

– Activity tracking

– Analisi del sonno

– Obiettivi di attività personalizzati

– Notifiche smart (per iOS e Android)

– Cinturino in morbido silicone intercambiabile in diversi colori e taglie Lo potete trovare ora su Amazon scontato di oltre il 60%:

_ Nei nostri articoli dedicati al benessere vi abbiamo spessp parlato dei dispositivi indossabili, i c.d. Smart band. Vi segnaliamo lo SMARTE YG3 tra le sue funzioni principali ci sono:

– Notifica SMS / chiamate / WhatsApp / FACEBOOK / SKYPE / Instagram / Twitter/ wechat ecc…

– Pedometro con calcolo della distanza percorsa e le calorie bruciate;

– Monitoraggio del sonno;

– Notifica di chiamate in arrivo;

– Modalità sedentario e cerca telefono;

– Accensione del dispositivo tramite movimento del polso.

– Calcolo dell’attività sportiva.

Un buon prodotto per chi vuole iniziare a monitorare le proprie attività fisiche per valutare i progressi.

Su Amazon è disponibile con uno sconto del 75%:

_ Un altro smart tracker in offerta, il Joy Geek Fitness.

Il braccialetto ha un piccolo schermo a LED con sfondo nero e scritta bianca che garantisce ottima visibilità anche di notte. Lo schermo è dotato di touch screen per visualizzare le diverse funzioni, che sono:

– Conta i passi e quindi i relativi km fatti

– Conta le calorie bruciate

– Conta i battiti del cuore

– Visualizza l’ora al solo movimento del polso

– Trova telefono in caso non lo troviamo

– Vibra quando riceviamo le chiamate

– Vibra quando riceviamo una notifica whatsapp o sms. Questa funziona permette di far leggere nello schermo piccolo il mittente e il contenuto del messaggio.

– Vibra quando riceviamo una notifica su facebook

Su Amazon disponibile ora con uno sconto dell’82%:

Action cam per il trekking:

Non vanno confuse con le classiche telecamere compatte (le hendycam che già da qualche annosi vedono in mano a videomaker professionisti o meno in occasione di compleanni, matrimoni, recite scolastiche e gite al mare) le action cam sono invece un mondo a parte(perlomeno quelle veramente “action”), sono nate per uno scopo preciso e hanno quattro caratteristiche principali:

Sono leggere e compatte per non essere lasciate a casa nel difficile momento della scelta di “cosa metto e cosa tolgo dallo zaino”; Si possono utilizzare quasi senza mani: sono camere dotate di un supporto da applicare a zaino o caschetti e, una volta accese, lasciano il trekker libero di concentrarsi esclusivamente sula propria attività, che sia un’escursione, un’arrampicata o un immersione sottomarina; Sono pensate per un vero utilizzo all’aria aperta, con tutto quello che comporta. Come subire colpi e incontrare polvere, fango, acqua, alte e basse temperature; Hanno batterie che durano a lungo e resistono al freddo.

Benché non siano della marca più nota (GoPro), presentano comunque tutte le caratteristiche che abbiamo citato.

Su Amazon sono disponibili ora due modelli scontati di oltre il 70%!

Lampade frontali:

_ Altro accessorio importante, anzi essenziale, che non dovrebbe mai mancare nello zaino del trekker: la lampada frontale. Proprio in questa stagione, in cui le giornate vanno via via accorciandosi, è importante non farsi mai sorprendere dal buio, vi segnaliamo due lampade frontali per il trekking scontate su Amazon di oltre il 50%