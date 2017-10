Pantaloni per il Trekking, quali usare e come sceglierli.

La domanda del lettore:

Uno dei capi di abbigliamento che utilizzo di più sono i jeans, sia quando vado a lavorare che per il tempo libero, indosso quasi sempre questo tipo di pantaloni. Sono comodi, si abbinano bene con ogni tipo di abbigliamento e il tessuto è abbastanza resistente. Ma perché non sono adatti per fare trekking ed escursionismo?

IL DUBBIO CHE CI SOTTOPONE UN NOSTRO LETTORE CI OFFRE LO SPUNTO PER CHIARIRE UN ASPETTO BASILARE PER CHI VUOLE FARE UN’ESCURSIONE

La prima domanda che assilla chi vuole fare trekking di solito è come scegliere la scarpa, spesso però non si pone la dovuta attenzione ad un elemento dell’abbigliamento che può fare davvero la differenza tra una serena gita nella natura e una via crucis

Per poter fornire una risposta esaustiva, proviamo a spiegare velocemente quelle che sono le principali caratteristiche che un pantalone tecnico dovrebbe avere.

La scelta dell’abbigliamento, è una di quelle azioni da compiere prima di mettersi in cammino e, normalmente, una persona alle prime armi indossa quegli indumenti che intuitivamente ritiene più adatti alle sue esigenze. Questa è la ragione che spinge molti novelli escursionisti a calpestare il sentiero indossando magari un bel paio di jeans. Infatti il ragionamento fatto dal nostro amico ha una sua logica, dettata dall’esperienza quotidiana ovvero:

i jeans sono comodi e resistenti li utilizzo sempre, perché non dovrebbero andare bene per il trekking?

Per rispondere a questa domanda, la prima cosa da fare è ricordare che stiamo parlando di materiale tecnico e, come tale, le sue caratteristiche devono essere pensate e studiate per soddisfare le esigenze dell’attività per la quale si utilizza.

Immaginiamo quindi di essere in cammino su un sentiero di montagna, il primo passo lo faremo magari la mattina piuttosto presto, quando ancora i raggi del sole sono troppo deboli per scaldare l’atmosfera e il venticello dell’alba picchia, freddo e pungente, contro le nostre gambe. Col passare del tempo, il nostro corpo si scalda per l’attività fisica svolta e la temperatura esterna cresce, inizieremo così a sudare e a sentirci accaldati, avremmo quindi necessità di disperdere il calore e il sudore.

Ma, col passare della giornata, come spesso accade in montagna, le condizioni climatiche mutano in fretta e delle nuvole nere e minacciose coprono il sole e, in pochi minuti a bagnarci non è più il sudore ma le grosse gocce d’acqua che cadono dal cielo, frutto di un improvviso temporale che metterà a dura prova il nostro abbigliamento.

Ecco che, nonostante la mantella indossata in fretta e furia, le nostre gambe non perfettamente coperte hanno preso tutta quell’acqua che la mantella non è riuscita a contenere.

Questo esempio ci è d’aiuto per specificare quelle che sono le caratteristiche fondamentali che un pantalone deve avere:

_ Prima regola: La Traspirabilità

Il pantalone deve sicuramente garantire un ottimo isolamento termico ed impermeabilità, oltre ad essere protettivo e resistente a strappi e abrasioni. Ma è assolutamente essenziale che siano traspiranti e consentano al sudore e al calore ,che si sviluppa durante la camminata, di uscire e disperdersi nell’aria.

Il rischio che si corre è quello di trovarsi le gambe, prima, e le calze, poi, completamente inzuppate di sudore, rendendo il proseguo del trekking assai poco piacevole e confortevole, con il serio pericolo di patire anche qualche conseguenza fisica, un a volta terminato il percorso.

Ecco una prima ragione contraria all’utilizzo dei jeans, questo tessuto non è affatto traspirante e non è pensato per aiutare il corpo a disperdere il calore ma non solo! L’altro inconveniente, di cui parleremo meglio al prossimo punto, e di trovarsi i jeans intrisi dal sudore, diventando rigidi, pesanti e assolutamente inadatti al cammino.

_ Seconda Regola: Rapida Asciugatura!

Che sia la sudorazione per l’attività fisica oppure il temporale improvviso, i nostri pantaloni probabilmente saranno destinati a bagnarsi e molto, per questa ragione, in primo luogo, è importantissimo che il tessuto sia in grado di proteggerci dalle fonti di umidità esterne, quindi sia impermeabile ed impedisca all’acqua di entrare nelle fibre facendola invece scivolare verso il terreno e, in secondo luogo, sia in grado di disperdere l‘umidità che arriva dall’interno, dalla sudorazione che può essere anche molto intensa, traspirando e facendo uscire l’aria calda e umida evitando che si condensi sulle nostre gambe.

In ogni caso un capo d’abbigliamento destinato all’utilizzo in ambienti, come quelli montani, nei quali ci si può trovare a fare i conti con temporali intensi e improvvisi sbalzi di temperatura, è importante che l’indumento si asciughi rapidamente e non trattenga l’umidità. Devono essere sufficienti pochi minuti di esposizione all’aria aperta per far ritornare i tessuti asciutti e confortevoli.

Chi non ha mai provato, almeno una volta, la spiacevole sensazione di rovesciarsi dell’acqua sui jeans? Ricorderete la rapidità con la quale si sono impregnati di liquido, diventando rigidi e scomodi, e la estrema lentezza nell’asciugatura, anche sotto il sole di ferragosto.

_ Terza regola: La Comodità

Il pantalone deve essere anche comodo, ovvero rispondere efficacemente alle necessità del trekker. Ovviamente il materiale deve essere leggero e morbido, ma non bisogna sottovalutare altri aspetti essenziali per il miglio comfort sui sentieri, quali la presenza di tasche possibilmente sigillate e la modularità.

I moderni pantaloni da trekking e da viaggio hanno nella modularità una delle loro caratteristiche fondamentali, che li rendono estremamente adattabili a cambiamenti climatici e di temperatura. E’ sufficiente far scorrere una cerniera per trasformarli in mezza gamba e, spesso, una seconda lampo permette di trasformarli ancora in shorts adatti alle situazioni di maggior sforzo fisico e calore atmosferico. Insomma con un solo acquisto si hanno a disposizione tre capi diversi.

L’altra caratteristica sono le tasche, sempre presenti e abbondanti, utili per contenere diversi attrezzi e strumenti utili al trekking.

Per i pantaloni i tessuti ideali sono il Supplex, lo Schoeller e simili, tutti molto leggeri, estremamente freschi, ma in grado di proteggere dal vento o da un rapido temporale estivo. Altro elemento interessante è proprio la velocità di asciugatura, sono sufficienti pochi minuti e un po’ di venticello per ritornare perfettamente asciutti e comodi.

Anche qui non occorre aggiungere molto, i jeans che usiamo tutti i giorni oltre a non essere traspiranti, ad assorbire l’umidità e ad asciugarsi molto lentamente, non sono nemmeno particolarmente comodi, infatti la moda del momento impone che siano attillati, magari a vita bassa e con strappi (a fini estetici), tutte caratteristiche poco adatte alla performance sportiva.

Cerchiamo di rispondere alla domanda del lettore, con un pò di sana ironia. Possiamo dire che per la cena con gli amici o per l’ufficio, sicuramente i jeans rappresentano una soluzione ideale, ma dimentichiamoceli se vogliamo andare a fare un’escursione o un viaggio nella natura.. il rischio e di trasformare una piacevole gita nel verde in un esperienza ben poco gradevole e appagante.