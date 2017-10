8 buoni motivi per iniziare (o continuare) a camminare!

Ormai da qualche anno si sente parlare sempre più di trekking e camminare come veri e propri stili di viaggio e di vita

Molte di noi cercano di contrastare la frenesia e il caos delle proprie settimane lavorative cercando rallentare il passo, in tutti i sensi.

Ecco perché tante persone, appena possono godere di qualche giorno di vacanza e riposo, si dedicano al trekking per scoprire borghi e territori al passo lento e attento del camminatore rispettando i propri ritmi e tempi per immergersi nella realtà che ci circonda.

Alla fine di tutto non resta altro da dire che siamo fatti per camminare, il nostro corpo e la nostra anima hanno bisogno di muoversi a piedi per cogliere la bellezza della natura che ci circonda, così da poter evadere dalla frenesia delle nostre giornate.

I motivi che stanno dietro questo bisogno, sentito ormai da milioni di persone, che decidono di camminare o andare in bici per i loro viaggi e le loro vacanze, sono molti e tra loro diversi. Alcuni li conoscerete già e magari sono proprio quelli che vi hanno ispirato e spinto a mettervi in cammino, altri forse potrebbero costituire una fonte di ulteriore ispirazione.

1. Per vedere e vivere davvero quello che ci circonda

C’è stata un’epoca, per alcuni dura ancora, in cui viaggiare voleva dire prendere un aereo o un treno per raggiungere una località, passare qualche serata in un locale o in un ristorante e tornare indietro.

Alcuni preferivano, nel giro di pochissimi giorni, toccare tante località diverse tanto per ampliare la propria collezione di timbri sul passaporto, come fossero punti del supermercato.

Queste persone però viaggiavano senza conoscere, si concedevano frettolose esperienze artificiali che poco lasciavano nella testa.

Invece scegliere una destinazione e attraversarla usando le nostre gambe è l’unica strada per conoscerla davvero, poco importa che si tratti di una località alpina, di un paese dell’est asiatico o di una città antica, il passo lento e attento vi permetterà di addentrarvi nella storia, nella cultura, nei sapori e nelle tradizioni di quello che visiterete.

Gli incontri per le strade, il pranzo consumato nella piccola trattoria scoperta quasi per caso e la possibilità anche di “perdersi” ogni tanto vi consentirà di vivere esperienze che formeranno i vostri ricordi e vi lasceranno la consapevolezza di conoscere davvero un posto visitato.

2. Un passo per stare in salute

Abbiamo dedicato molti approfondimenti a questo tema, spesso sottovalutato anche da chi ama viaggiare camminando, ma questo movimento insito nella natura umana porta con sé una incredibile dote di benefici fisici.

Ecco perché è importante che camminare diventi, gradualmente, una parte centrale del nostro stile di vita, un’abitudine quotidiana che porta una serie di vantaggi enormi al nostro organismo.

Riuscire a camminare almeno 20 minuti ogni giorno porta benefici al nostro apparato cardio circolatorio, aiuta a prevenire l’insorgere di patologie quali il diabete e l’ipertensione ed è veramente uno straordinario modo di controllare il colesterolo.

Magari vi sembrerà impossibile riuscire a ricavare dalle vostre giornate 20 minuti o più di cammino, ma possono essere sufficienti alcuni accorgimenti. Per esempio si potrebbe scendere dall’autobus o dalla metro una fermata prima, oppure prendere le scale anziché l’ascensore o magari fare pausa pranzo in un bar che non sia proprio sotto l’ufficio.

Tutte piccole accortezze che, nel loro insieme, ci permetterebbero di raggiungere la nostra quota giornaliera di cammino.

3. Camminiamo per perdere peso

Abbiamo dedicato un interessante articolo alla ricerca sviluppata dall’Università di Verona che arrivava alla conclusione che camminare con regolarità sia un’attività fisica più efficace della corsa per perdere peso.

Altre ricerche si sono unite a questo filone e gli elementi che tutti hanno evidenziato a sostegno della tesi sono diversi, vi riportiamo i principali

Primo elemento importante è che camminare è un’attività intensa che però mantiene l’organismo sotto quella soglia di sforzo che provocherebbe il consumo di zuccheri e carboidrati per ricavarne energia, fonti più facilmente trasformabili rispetto ai grassi. Camminando invece il nostro corpo consumerebbe una maggiore quantità di grassi.

L’altro aspetto importante riguarda le articolazioni. Correre infatti, specie in soggetti sovrappeso, mette sotto stress le articolazioni delle gambe col rischio di incorrere in lesioni o infortuni, camminare invece è un movimento molto più dolce e accomodante per il nostro corpo.

4. Camminiamo per la nostra mente

E’ un modo di viaggiare fantastico e consente di conoscere a fondo i luoghi visitati, se fatto con una certa costanza ha grandi benefici per il corpo e aiuta a perdere peso, ma non è tutto. Uno dei delle più grandi scoperte che sono state fatte riguarda i legami che intercorrono tra camminare, specie nella natura, e patologie come stress e depressione.

Qualche tempo fa abbiamo parlato di questo tema in un articolo dedicato alla prima ricerca che ha avuto il merito di collegare per la prima volta natura, cammino e prevenzione di ansia e depressione, condotta da un gruppo di ricercatori dell’Università di Stanford.

Gli studiosi hanno provato che camminare in un’area verde per un’ora contribuisce a mitigare lo stato mentale definito brooding, ovvero una tendenza a “rimuginare” i pensieri negativi. In pratica la nostra mente si concentra sui problemi della nostra vita, iniziando ad elaborarli all’infinito senza riuscire a scorgere una via di uscita.

Problemi come ansia e depressione colpiscono specificamente le persone che vivono in aree molto urbanizzate e camminare nella natura (il weekend o in settimana in un parco urbano) potrebbe essere un rimedio molto efficace.

5. Facciamo “un bagno” nel bosco per rigenerarci

Tutto quanto abbiamo detto fino ad adesso contribuisce a spiegare perché in alcune culture, come quella Giapponese, camminare nella natura è diventata una vera e proprio cura prescritta dai medici.

In Giappone lo chiamano “Shinrin-yoku” che significa bagno nella foresta e consiste nell’immergersi nella natura di un bosco, camminando, senza avere distrazioni di alcun tipo, dai telefoni alla musica, cercando di entrare fisicamente in contatto con la natura.

Infatti questa pratica implica una certa concentrazione, non è sufficiente camminare, ma bisogna ascoltare gli i suoni, toccare alberi e piante, sentirne i profumi, percepirne la consistenza, l’insieme di queste esperienze sensoriali aiuta il rilassamento e rafforza il sistema immunitario.

6. Si cammina per ritrovare concentrazione

“Andai nei boschi perché desideravo vivere con saggezza, per affrontare solo i fatti essenziali della vita, e per vedere se non fossi capace di imparare quanto essa aveva da insegnarmi, e per non scoprire, in punto di morte, che non ero vissuto”, parole tratte da Walden di Henry D. Thoreau.

Ritornare all’essenziale, per lo meno quando si va a camminare. Impariamo a lasciare a casa il superfluo, tutto quello che non serve non deve trovarsi nel nostro zaino.

Camminiamo con il volume dei nostri sensi alzato al massimo, potranno sembrarvi parole da “santone” ma non è così, siamo abituati a vivere in ambienti che ci sovrastimolato e ci hanno portato ad abbassare la nostra soglia di attenzione come autodifesa, non riusciamo più a concentrarci.

Notifiche, messaggi, suoni, pubblicità in ogni device, una giungla cui ogni giorno dobbiamo sopravvivere. Per questo tendiamo a farlo anche quando camminiamo nei boschi, ma dobbiamo invece imparare ad abbattere le nostre barriere, almeno in queste circostanze, per riuscire ad essere più equilibrati.

7. I social possono essere anche reali

Volete davvero conoscere un amico? State cercando di capire meglio vostro figlio o vostro padre? o magari volete provare a ritrovare il dialogo con una persona? Seguirne ogni passo sui social network non vi aiuterà, anzi vi darà l’illusione di conoscerli meglio ma rimarrete comunque distanti.

Provate a fare una camminata insieme, magari un po’ impegnativa, sono certo che dopo la prima ora di cammino soli nella natura vi verrà spontaneo iniziare a parlare e dialogare, aprendovi verso l’altro, camminare insieme è uno straordinario strumento di socializzazione e condivisione.

8. Lo facciamo per cercare ispirazione

Se stiamo vivendo un periodo di stress e siamo alla ricerca di una rinnovata ispirazione per il nostro lavoro o magari gli studi la cosa migliore da fare potrebbe essere quella di andare a fare un bel trekking nella natura.

Sono sicuro che la cosa non suonerà nuova a chi ama fare attività outdoor, sono certo che più di una volta una giornata di cammino tra montagne vi ha regalato proprio quello spunto o quell’idea che stavate cercando da molto tempo.

Sulla questione però è stata studiata anche da alcune autorevoli università che hanno condotto degli esperimenti che hanno confermato quella che era solo una sensazione. Camminare nella natura libera la testa da ansie e pensieri per trovare la serenità necessaria ad elaborare nuove idee.