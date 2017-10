Abruzzo, Majella: Il sentiero della libertà

REGIONE Abruzzo

COME ARRIVARE

PERIODO CONSIGLIATO

LOCALITÀ DI PARTENZA Sulmona TIPOLOGIA ITINERARIO a piedi DISLIVELLO + 1300 m, - 1400 m LUNGHEZZA DEL PERSCORSO 60 chilometri Sulmonaa piedi+ 1300 m, - 1400 m60 chilometri

LOCALITÀ DI ARRIVO Casoli TEMPO DI PERCORRENZA 1° giorno: 6 ore, 2° giorno: 7 ore, 3° giorno: 6 ore DIFFICOLTÀ EE Casoli1° giorno: 6 ore, 2° giorno: 7 ore, 3° giorno: 6 oreEE

In auto. A14, direzione Roma, prendere A25, uscire a Bussi/Popoli, seguire le indicazioni per L’Aquila (A24), continuare sulla SS17, attraversare Popoli e svoltare sulla SP13 in direzione di Sulmona. Da L’Aquila Da L’Aquila percorrere la SS17 direzione Pescara, proseguire sulla SS153 direzione Navelli, continuare sulla SS17, attraversare Popoli. In treno. Stazione a Sulmona, linea Roma-Pescara, linea Sulmona-Napoli, linea Sulmona-Terni.Da Marzo ad Ottobre, nei mesi invernali la neve rende difficoltoso l'itinerario