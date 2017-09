Escursione sul Monte Cusna

REGIONE Emilia Romagna

LOCALITÀ DI PARTENZA Passo Lama Lite (m 1781) TIPOLOGIA ITINERARIO a piedi DISLIVELLO 400 metri a salire, 350 metri a scendere Passo Lama Lite (m 1781)a piedi400 metri a salire, 350 metri a scendere

LOCALITÀ DI ARRIVO Passo Lama Lite (m 1781) TEMPO DI PERCORRENZA 6 ore DIFFICOLTÀ E FONDO STRADALE Sentiero Passo Lama Lite (m 1781)6 oreSentiero

A Ligonchio: A1, uscita Reggio Emilia, segue SS63 Passo del Cerreto, Castelnuovo né Monti, Busana, bivio SP18 fino a Ligonchio; oppure A15/A12, uscita Aulla, segue SS63 verso Busana; oppure dalla Garfagnana direzione Passo di Pradarena. A Civago e Passo delle Radici: A1, uscita Reggio Emilia, segue SS63 e poi SP93 per Villa Minozzo che raggiunge SS324 in loc. Piandelagotti; oppure da Modena su SS486 per Sassuolo, Lugo, Montefiorino, segue SS324 a Imbrancamento e Passo delle Radici; oppure da Modena su SS12 per Pavullo, Pievepelago e da qui su SS324; oppure da Castelnuovo né Monti, segue SP64 per la Gatta, poi per Villa Minozzo, Civago, Passo delle Radici. Per il Passo di Pradarena seguire le indicazioni da Ligonchio.