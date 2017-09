Escursione al Monte Guglielmo

REGIONE Lombardia

COME ARRIVARE

LOCALITÀ DI PARTENZA Zone (684 m) TIPOLOGIA ITINERARIO a piedi DISLIVELLO +- 1300 Zone (684 m)a piedi+- 1300

LOCALITÀ DI ARRIVO Zone (684 m) TEMPO DI PERCORRENZA 7 ore DIFFICOLTÀ E Zone (684 m)7 ore

In auto: autostrada A4 Milano-Venezia, uscita Ospitaletto, poi SP510 in direzione Iseo/Pisogne fino a Marone. Da Marone imboccare SP32 in direzione Zone.