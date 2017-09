8 ottobre 2017: torna l’appuntamento con la Giornata del Camminare

Dopo lo strepitoso successo del 2016, anche quest’anno, nella seconda domenica di ottobre, la Giornata Nazionale del Camminare si annuncia come un grande “evento di popolo”, con il quale migliaia di persone scenderanno in strada, per riappropriarsi degli spazi usurpati dal traffico, riscoprire la bellezza delle città e dei borghi italiani e affermare, attraverso la cultura del camminare, la necessità di un nuovo stile di vita e di un diverso rapporto fra l’uomo e l’ambiente.

L’appuntamento, promosso da FederTrek in collaborazione con noi di TREKKING&Outdoor, ha ormai preso piede un po’ ovunque, tanto che nel 2016 sono stati ben 200 gli appuntamenti organizzati in tutta Itala, dal Piemonte alla Sicilia, dai parchi naturali ai piccoli paesi e alle grandi città.

Anche quest’anno le le adesioni stanno arrivando numerosissime e, fra i grandi centri urbani, Roma e Genova si confermano come i più attenti e coinvolti.

A Roma quest’anno si adotterà la formula del ritrovo finale, con diversi percorsi che partiranno da varie zone della città per confluire con un momento conclusivo, nel tratto di Viale Castrense adiacente Piazza San Giovanni che per l’occasione sarà chiusa al traffico.

A Genova verranno organizzati itinerari proposti e promossi dalle diverse associazioni che aderiscono all’Osservatorio “Genova che cammina”, istituito dall’Amministrazione comunale con compiti di consulenza e promozione rispetto ai temi della mobilità intermodale, della riduzione del rischio stradale e del coinvolgimento dei cittadini. I percorsi partiranno tutti dalla centrale Piazza Caricamento.

Per maggiori informazioni e programmi dettagliati potete consultare il sito ufficiale della Giornata Nazionale del Camminare, la pagina Facebook nazionale della Giornata e quella dedicata agli eventi di Genova.

La Giornata Nazionale del Camminare è stata insignita del riconoscimento della Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica e ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e del Ministro dei Beni culturali e del Turismo.