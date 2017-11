Le Cinque Terre dal punto di vista del ciclista!

Due ruote e un sellino sono sufficienti per pedalare lungo chilometri e chilometri di strade, mulattiere e sentieri.

Succede fra il verde delle vigne e della macchia mediterranea e le fioriture spontanee dei terrazzamenti delle Cinque Terre, “fasce” dove l’uomo ha posato la sua mano plasmando insieme a Madre Natura un paesaggio meraviglioso, giustamente riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

Il ciclista non potrà fare a meno di scoprire come la natura e i borghi siano multiformi nelle Cinque Terre. Sono percorsi variegati, ma con un denominatore comune: l’assenza di fondo pianeggiante. Salite e discese, peculiarità della conformazione orografica delle Cinque Terre, anzi, di tutto l’arco ligure. Terre avare, addomesticate dall’uomo che con caparbietà e sacrificio ha ritagliato fazzoletti di suolo coltivabile, oggi testimoni di un profondo legame insito tra l’operosità contadina, il vino e il paesaggio “inebriante” che dalla sommità delle montagne scende ad accarezzare il mare.

Fra i terrazzamenti sono state realizzate, sempre in pietra, ripide scalinate, affiancate da una fitta rete di mulattiere, capaci oggi di offrire interessanti percorsi all’interno del Parco Nazionale per gli escursionisti.

Il modo migliore per godersi il paesaggio e riscoprire le atmosfere dell’antica civiltà contadina, è quello di attraversare i vigneti camminando o pedalando – e qui sta la novità – lungo i sentieri, le mulattiere e le ripide scalinate che collegano Biassa, Manarola e Volastra. Fatevi quindi catturare pure voi da scenari verdi e azzurri, osservando la natura e i fantastici segni lasciati dall’uomo nel corso del tempo, per stupirsi, meravigliarsi e scoprire un territorio “a tutto raggio”.

La parola d’ordine? Pedalare e nemmeno troppo. Infatti il Parco Nazionale mette a disposizione dei suoi ospiti biciclette a pedalata assistita, quindi non dovete spaventarvi quando la via inizia a pendere verso l’alto, il motore elettrico si sostituirà alle vostre gambe.

L’escursione lungo le strette terrazze in bilico sul mare inizia a Biassa, incorniciata dall’azzurro del mare e dal verde delle vigne, per poi prendere quota attraverso fitti boschi di castagni sin sul Colle del Telegrafo, dove l’aria campestre della Valle del Vara si unisce a quella ricca di salsedine del mare, soprattutto quando soffia il libeccio o lo scirocco. Da qui attraverso paesaggi mozzafiato è possibile raggiungere Volastra (334 m), in bella posizione panoramica, nata sull’antica via Romea, strada anteriore alla romana via Aurelia. Dopo una degustazione dei vini della Cantina Sociale 5 Terre (prodottI con uve delle qualità Albarola, Bosco e Vermentino), accompagnati da prodotti locali (focacce, torte salate, acciughe), si abbandona questo pugno di case disposte a chiocciola, totalmente circondate da vigneti, per scendere a Manarola dove si è accolti da una schiera di case colorate a picco sul mare e dove si ammira il magnifico rosone della chiesa parrocchiale di San Lorenzo, costruita nel Trecento con la pietra dura locale. L’itinerario si conclude con il rientro da Manarola a Monestreroli.

Grazie alle e-bike, le bici a pedalata assistita del Parco Nazionale Appennino Tosco-emiliano che aiuteranno la vostra pedalata in salita con batteria e motore elettrico, potrete provare il senso di libertà che la bicicletta sa regalare e godervi il sali-scendi di questo meraviglioso tratto di Liguria! Per il noleggio e-bike e il programma delle escursioni “a tutto raggio” potete contattare il Parco Nazionale delle Cinque Terre.

di Enrico Bottino