Treviso: aperto il primo Garmont Store

È divenuto un po’ il simbolo del nuovo corso dello storico marchio di calzature da outdoor. Il primo flagship store, che ha aperto i battenti la scorsa estate nella cittadina trevigiana di Vadelago, riflette tutta la dinamicità e la voglia di dialogare e farsi apprezzare dagli appassionati di settore che caratterizzano Garmont International.

L’azienda, fondata nel 1964, nel 2014 è stata rilevata da Pierangelo Bressan, prima attraverso un contratto d’affitto, poi tramite l’acquisizione del marchio. Il tutto è stato reso possibile anche grazie all’aiuto di Veneto Sviluppo spa, la finanziaria regionale che ha acquisito il 25% del capitale, diventando il partner ideale per un rilancio che vede nell’apertura di questo primo store, un passaggio sicuramente cruciale

All’interno del negozio, su una superficie espositiva di circa 200 mq, sarà possibile trovare l’intera collezione Garmont (dal mountaineering all’approach, dal backpacking all’hiking fino alle calzature delle linee Active Escape e Active Travel per il tempo libero e alla linea Tactical) e una selezione di prodotti complementari di brand leader come Ferrino, Lurbel e Leki.

Il Garmont Store, situato in via Vicenza 32 – a 200 metri dalla sede dell’azienda – sorge in una zona di grande passaggio sulla strada Castellana tra Treviso e Castelfranco Veneto (all’interno del centro commerciale Maga-Center) e crocevia delle direttive Treviso-Vicenza e Padova-Dolomiti.

“E’ una scommessa quella di aprire il primo flagship store a soli tre anni dall’aver acquisito il marchio – commenta Pierangelo Bressan, presidente di Garmont International – Il negozio nasce innanzitutto come vendita al minuto in loco e in secondo luogo come base per la vendita via web di prossima apertura”.

Lo Store rappresenterà la vetrina del marchio all’interno del territorio, attraverso l’esposizione della collezione completa e ad una esperienza di acquisto unica, grazie alla zona test all’interno del negozio con una rampa per provare direttamente le calzature sul loro terreno di utilizzo e con uno spazio “digitale”, adibito agli ordini in loco via web qualora il prodotto non sia disponibile nella taglia desiderata.