Sardegna: Aggius e suoni e silenzi della Valle della LUNA

Nella campagna aggese sono molte le chiese: Santu Petru Rudas, chiesetta risalente al XVIII secolo con il caratteristico “pultigali” (porticato) e la campanella del campanile recuperata da una nave tedesca; San Giacomo (Santu Jagu), in località Pitrischeddu, dove sono presenti iresti di un piccolo e caratteristico campo santo utilizzato fino al 1925; San Filippo ; Santu Lusunu in località Pala di Monti e la recente Madonna della Pace di Bonaita (edificata negli anni sessanta del secolo scorso). Molti di questi luoghi ospitano nei giorni del santo patrono le tradizionali feste campestri, spesso accessibili solo su invito, che contornano il rito del passaggio della bandiera tra le famiglie che si offrono di mantenere nell’arco dell’anno la chiesa.

Un luogo lo si conosce anche dai suoi sapori. Vale dunque la pena concedersi nella visita una pausa culinaria presso il caratteristico ristorante tradizionale e wine-bar in centro paese oppure in uno degli agriturismo presenti sul territorio.

Di tanto in tanto appaiono isolati stazzi. Sono le tipiche costruzioni rurali di questa regione della Sardegna, un temponascondiglio di latitanti contrabbandieri e banditi, come il famoso Muto di Gallura, Bastiano Tansu , immortalato nel romanzo di Enrico Costa e attraverso il particolarissimo Museo del Banditismo ad Aggius .

Le scultoree rocce di granito fornirono loro non solo il primo riparo fisico, ma anche il luogo nel quale evadere silenziosamente dalla dura vita di tutti i giorni, fantasticando entro quel mondo di forme in esse naturalmente scolpite. Chissà se anche quegli uomini ammutolirono dinnanzi a cotanta bellezza . Chissà se si dolsero quando infransero quel silenzio per edificare da quelle stesse rocce il nuraghe Itzana, discreto controllore della valle.

Bonaita è separata da Aggius da una piccola quanto imponente catena di monti granitici, così definiti per la loro conformazione, ma che per la loro relativa altitudine andrebbero definiti colline (la cima più elevata non raggiunge gli 800 metri s.l.m.). Diverse escursioni sono fattibili lungo le loro pendici, pur necessitando in genere una guida per lamancanza di segnavia o per l’attraversamento di proprietà private.

Chi lo desideri può rivolgersi allo scrivente o all’associazione Tutt’a Pedi, che offre escursioni facili e particolari alla scoperta di luoghi affascinanti come Lu Tambureddu, il nuraghe Itzana o passeggiate in notturna.