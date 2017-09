6 itinerari per scoprire le isole italiane

Un trekking vista mare non è un’esperienza che si scorda facilmente, soprattutto quando – raggiunta la vetta – davanti ai nostri occhi, le acque del Profondo Blu si perdono oltre l’orizzonte.

Tra isole, isolotti, scogli e faraglioni, sono quasi 800 le isole italiane. Dalla Laguna di Venezia a Pantelleria, il patrimonio insulare italiano racchiude spesso delle vere e proprie perle di natura incontaminata. Nel silenzio, spazzate dal vento che alza la salsedine, gli arcipelaghi italiani sono da sempre rifugio perfetto per ristorarsi dalle fatiche quotidiane e conoscere un ambiente unico nel suo genere.

Le isole italiane sono annoverabili tra gli ambienti più protetti del Paese: Dall’Elba a Pantelleria, dalle Tremiti all’arcipelago della Maddalena, sono cinque i parchi nazionali che tutelano le aree insulari, a cui si aggiunge un lungo elenco di parchi regionali e aree di tutela minori.

Scoprire il patrimonio insulare italiano significa lasciarsi stupire da luoghi autentici e scenografici, da piccoli borghi di pescatori che nascondo storie di vita circondate dalle acque, da universi quotidiani in cui non sono i semafori e le code in tangenziale a regolare i ritmi di vita, ma i flussi imprevedibili delle onde.

1 – PIANOSA, PASSEGGIATA AL PORTO ROMANO – Inserita nello splendido contesto del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, l’isola di Pianosa è testimone di vicende di pirati, contadini e detenuti, intrecciate sullo sfondo di una natura meravigliosa che si sta lentamente riappropriando dei suoi spazi.

2 – LA TRAVERSATA DELL’ISOLA D’ELBA – Rimaniamo sempre nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano con un’escursione plurigiornaliera alla scoperta dell’Isola d’Elba. 70 chilometri e più di 3.600 metri di dislivello per un percorso caratterizzato da splendide spiagge di sabbia e ghiaia che si alternano ad alte scogliere a picco su acque cristalline; massicci granitici immersi nella macchia mediterranea segnata da sentieri che dalla costa raggiungono i paesaggi tipicamente montani dell’entroterra…

3 – CAPRI, TRA FARAGLIONI E LE TERRAZZE DEL PARADISO – Un itinerario per scoprire le bellezze di roccia della celebre isola campana. Dalle stradine dell’omonima città, rinomata località di villeggiatura, l’isola si sviluppa con imponenti formazioni carsiche fino a raggiungere i 589 metri del Monte Solaro, da cui si ammirano le isole di Ischia, Procida e la costa della Campania.

4 – TRA LE ROCCE DI USTICA – Sbarchiamo in Sicilia, regione insulare circondata a sua volta da splendide isole. Ustica, situata a nord del capoluogo Palermo, non fa eccezione. Dalla Torre Santa Maria ha inizio uno dei percorsi più affascinanti di Ustica: un itinerario facile che si affaccia su alcuni degli scorci più suggestivi dell’isola, dalle alte scogliere a picco sul mare alle grotte scavate nella roccia.

5- MARETTIMO: IL SENTIERO DI PUNTA TROIA – Marettimo è l’isola più impervia, verde e montuosa dell’arcipelago delle Egadi. Una vera e propria oasi di bellezza dove abbandonarsi a escursioni indimenticabili, come il sentiero di Punta Troia, un percorso in salita sui monti che sovrastano la costa dell’isola regalando scorci da cartolina sulle numerose calette.